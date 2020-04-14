Стоп Covid-19! В ДНР взяли на контроль дезинфекцию такси

14 Апр 2020 2020-04-14T20:46:02+03:00

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В ДНР Министерство транспорта предписало службам такси проводить дезинфекцию автомобилей каждый день. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минтранса.

Специалисты ведомства направили диспетчерским службам такси письма с требованием информировать о проводимых мерах по дезинфекции автомобилей. На сегодня взаимодействие в этом направлении налажено с 30 службами такси. Каждый день в Республике на линию выходят больше 1500 машин с шашечками.

В ДНР действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее рекомендации дезинфицировать транспорт были направлены предприятиям, занимающимся перевозкой пассажиров по городским, междугородным и международных маршрутам.

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ИСТОЧНИК KP.RU