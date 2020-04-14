В ДНР заявили о новых случаях заражения коронавирусом
В Донецкой Народной Республики выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Covid-19 зарегистрирован у четверых жителей, которые контактировали с ранее инфицированными. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.
За все время в республике зафиксировано 22 случая заболевания коронавирусом. Двое зараженных жителей Covid-19 выздоровели и были выписаны из больницы. На данный момент лечение продолжают 20 пациентов.
- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 224 человека, 8711 человек – находятся на самоизоляции на дому, - рассказывают в Минздраве Республики. - Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 55 человек.
Тем временем, в Луганской Народной Республике заявили о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За все время в ЛНР зафиксировано 16 случаев Covid-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU