Коронавирус в ЛНР: зафиксировано два новых случая заражения Covid-19

14 Апр 2020 2020-04-14T18:28:10+03:00

Всего в Республике зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время зафиксировано 16 случаев коронавируса в ЛНР

Изменить размер текста: A A

В Луганской Народной Республике выявили два новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Медики ЛНР зарегистрировали 16 случай заболевания Covid-19 в Республике, - сообщила Глава Минздрава Республики. - Один человек выписан уже с выздоровлением.

По данным на 13 апреля под стационарным наблюдением медиков в Республике находятся 129 жителей. Это не зараженные коронавирусом, а люди, которые приехали из-за границы и могут быть носителем инфекции.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике за прошедшие четыре дня не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что на Пасху в Луганской Народной Республике не будет отменен комендантский час. Рекомендуется смотреть службу по телевизору, которая будет транслировать в прямом эфире, рассказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР первые выздоровевшие от коронавируса пациенты выписаны из больницы

Лечение с подтвержденными диагнозами на коронавирус в ДНР проходят еще 16 человек [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU