Коронавирус в ЛНР: зафиксировано два новых случая заражения Covid-19
В Луганской Народной Республике выявили два новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
- Медики ЛНР зарегистрировали 16 случай заболевания Covid-19 в Республике, - сообщила Глава Минздрава Республики. - Один человек выписан уже с выздоровлением.
По данным на 13 апреля под стационарным наблюдением медиков в Республике находятся 129 жителей. Это не зараженные коронавирусом, а люди, которые приехали из-за границы и могут быть носителем инфекции.
Тем временем, в Донецкой Народной Республике за прошедшие четыре дня не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Стоит отметить, что на Пасху в Луганской Народной Республике не будет отменен комендантский час. Рекомендуется смотреть службу по телевизору, которая будет транслировать в прямом эфире, рассказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.
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ИСТОЧНИК KP.RU