В Старомихайловке украинские боевики повредили тринадцать жилых домов

14 Апр 2020 2020-04-14T17:03:40+03:00

Сегодня утром ВСУ повредили в Донецке тринадцать домов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Противник 20 раз выстрелил из БМП

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Сегодня, 14 апреля, украинские военные обстреляли из вооружения БМП Старомихайловку на западе Донецка, в результате чего повреждения получили тринадцать жилых домов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Жилье повреждено по адресам: улица Октябрьская, 11 и 69, Чкалова, 32 и 45, Ивана Марченко, 38, Днепропетровская, 35 и др.

Жертв и пострадавших не зафиксировано.

Противник 20 раз выстрелил из БМП. На место обстрела выезжала оперативная группа представительства СЦКК.

За прошедшие сутки ВСУ одиннадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Республике больше 60 снарядов, мин и гранат. Под обстрелами оказались Ясиноватая, Каштановое, Донецк (Вольво-центр, поселок шахты «Трудовской»), Старомихайловка, Луганское, Александровка, Ясное и Саханка.

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ИСТОЧНИК KP.RU