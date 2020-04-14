Украинский солдат застрелил в Донбассе женщину, обвинив в распространении вензаболеваний

14 Апр 2020 2020-04-14T21:21:45+03:00

Украинские силовики часто устраивают пьяные разборки между собой и местными жителями. Фото: facebook.com/30brigade

В подразделении заболели 16 бойцов 59-й бригады после контактов с женщиной легкого поведения

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Солдат из девятого батальона 59-й бригады ВСУ застрелил женщину, которую заподозрил в распространении венерических заболеваний. Это случилось в подконтрольном Украине поселке Луганское Бахмутского (бывшего Артемовского) района.

- Во время распития спиртного между военнослужащим и женщиной «с низкой социальной ответственностью» произошел конфликт. У 16 солдат батальона появились симптомы венерического заболевания. Подозрение пало на знакомую всем женщину. После словесной перепалки Крайсюк вывел гражданку Когут на улицу и застрелил, после чего скрылся с оружием, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Сейчас командование бригады разбирается в происшествии, в подразделении работают следователи. Ожидается прибытие комиссии штаба так называемой «операции объединенных сил» («ООС»).

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ИСТОЧНИК KP.RU