Украинский солдат застрелил в Донбассе женщину, обвинив в распространении вензаболеваний
Солдат из девятого батальона 59-й бригады ВСУ застрелил женщину, которую заподозрил в распространении венерических заболеваний. Это случилось в подконтрольном Украине поселке Луганское Бахмутского (бывшего Артемовского) района.
- Во время распития спиртного между военнослужащим и женщиной «с низкой социальной ответственностью» произошел конфликт. У 16 солдат батальона появились симптомы венерического заболевания. Подозрение пало на знакомую всем женщину. После словесной перепалки Крайсюк вывел гражданку Когут на улицу и застрелил, после чего скрылся с оружием, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Сейчас командование бригады разбирается в происшествии, в подразделении работают следователи. Ожидается прибытие комиссии штаба так называемой «операции объединенных сил» («ООС»).
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ИСТОЧНИК KP.RU