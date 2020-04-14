В Донбассе украинские военные, когда готовили себе еду, сожгли дорогостоящий комплекс РЭБ «Буковель»

14 Апр 2020 2020-04-14T16:20:29+03:00

Украинские военные часто используют комплекс РЭБ «Буковель АД» для глушения беспилотников миссии ОБСЕ. Фото: opk.com.ua

Происшествие случилось рядом с селом Новозвановка в 20-м батальоне радиоэлектронной борьбы

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В 20-м батальоне радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии случилось большое происшествие – бойцы случайно сожгли дорогостоящий комплекс РЭБ «Буковель АД». Об этом стало известно в Народной милиции ЛНР из информированных источников.

- В районе села Новозвановка в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ военнослужащие мобильной группы РЭБ 20-го батальона РЭБ нарушили требования безопасности во время приготовления пищи. Загорелась трава. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на военную технику. В результате дорогостоящий комплекс РЭБ «Буковель АД» был полностью уничтожен, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Командир 20-го отдельного батальона РЭБ, опасаясь за свою карьеру, решил не докладывать командованию оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» о происшествии. Он приказал подчиненным написать объяснительные об уничтожении комплекса в результате обстрела со стороны защитников ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU