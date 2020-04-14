14 Апр 2020 2020-04-14T15:33:42+03:00

Окончательного решения по проведению Парада Победы в Донецке пока нет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи с российским сенатором Сергеем Мамедовым

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Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел встречу с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем Мамедовым. На встрече обсуждались вопросы противодействия коронавирусной инфекции.

Был затронут и вопрос проведения Парада Победы в Донецке. Денис Пушилин заявил, что его проведение напрямую зависит от эпидемической ситуации в Республике.

- Еще решения окончательного нет. Все, что касается 75-летия Великой Победы, очень важно. Для нас принципиально, чтобы парад прошел. Мы готовимся. И если, скажем так, останемся в этих рамках, в этих параметрах, то, конечно же, парад доложен пройти именно 9 мая, – заявил руководитель государства.

Сергей Мамедов в свою очередь рассказал Денису Владимировичу, что последние пять лет всегда был на параде в Донецке.

- Здесь мой дед воевал. Мне бы очень хотелось, чтобы к тому времени ситуация стабилизировалась, – сказал российский сенатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU