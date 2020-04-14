14 Апр 2020 2020-04-14T14:19:40+03:00

Глава ЛНР Леонид Пасечник: 14 апреля навсегда останется датой начала кровопролития в Донбассе. Фото: Фейсбук

Глава ЛНР обратился к жителям по случаю шестой годовщины начала войны

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14 апреля 2014 года навсегда останется датой начала кровопролития в Донбассе - ровно шесть лет назад украинская хунта развязала беспощадную войну.

- Тысячи мирных жителей и защитников Республики стали жертвами украинской агрессии. Вечная память погибшим, - написал Глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в Твиттере.

Он своим Указом установил памятную дату - День жертв украинской агрессии, которая отмечается в Республике 14 апреля.

13 апреля 2014 года Совет национальной безопасности Украины принял решение «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», развязав таким образом вооруженную агрессию против жителей Донбасса. Решение было введено в действие на следующий день спикером Верховной Рады Турчиновым, исполнявшим обязанности президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU