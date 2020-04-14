2020-04-14T12:34:19+03:00
Политика

Украинские боевики за сутки обстреляли 11 городов и сел ДНР

Они применяли тяжелую артиллерию
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики в ДНР за сутки обстреляли 11 городов и сел. Фото: news-front.infoУкраинские боевики в ДНР за сутки обстреляли 11 городов и сел. Фото: news-front.info
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки одиннадцать раз нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше 60 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам оказались Ясиноватая, Каштановое, Донецк (Вольво-центр, поселок шахты «Трудовской»), Старомихайловка, Луганское, Александровка, Ясное и Саханка, - отметили в СЦКК.

Украинские боевики применяли гаубицы калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82- и 120 миллиметров, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Ранее сообщалось, что в предыдущие сутки украинские военнослужащие шесть раз нарушили перемирие, выпустив по Республике больше 20 снарядов, мин и гранат. Они продолжают разрушать жилье и гражданскую инфраструктуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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