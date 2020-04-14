В ДНР за неделю родилось 142 малыша

14 Апр 2020 2020-04-14T10:09:00+03:00

Изменить размер текста: A A

С 6 по 12 апреля в Донецкой Народной Республике родилось 142 малыша. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За период с 6 по 12 апреля 2020 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 142 малыша: 81 мальчик и 61 девочка. В одной семье появилась двойня: 2 мальчика. Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях! - отметили в Минздраве.

Напомним, что с 30 марта по 5 апреля в родильных домах Республики родилось 158 малышей. Двойни появились двух семьях.

Несмотря на обстрелы и блокаду с украинской стороны, жизнь в Республике течет своим чередом. Правда, свои коррективы внес коронавирус. Но эпидситуация на сегодняшний день контролируемая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как правильно выйти из режима самоизоляции в ДНР

Депутат Народного Совета ДНР рассказала, как правильно завершить режим самоизоляции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU