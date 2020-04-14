2020-04-14T09:14:04+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 14 апреля будет переменная облачность, до +17 градусов

В Луганске будет дуть юго-западный ветер, порывами до 18 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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14 апреля в Луганске будет переменная облачность, до +17 градусов. Фото: ВКонтакте14 апреля в Луганске будет переменная облачность, до +17 градусов. Фото: ВКонтакте
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14 апреля в ЛНР температура воздуха будет до 17 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 14 апреля метеорологи отмечали в 1918 году – минус 5,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1983 году и составляла плюс 27,6 градуса.

15 апреля, по предварительному прогнозу, ожидаются дожди, днем местами с мокрым снегом, ветер усилится до 15-18 м/с; дневная температура воздуха понизится на 5-9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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