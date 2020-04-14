2020-04-14T08:04:03+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: 14 апреля будет ясным, до +15 градусов

В Донецке будет дуть южный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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14 апреля в Донецке будет ясным, до +15 градусов. Фото: ВКонтакте14 апреля в Донецке будет ясным, до +15 градусов. Фото: ВКонтакте
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В Донецке и Донецкой Народной Республике 14 апреля будет ясно, без осадков. Утром синоптики прогнозируют +10 градусов. Днем столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля. Вечером ожидается +9.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память Марии Египетской. В народе святую называли Марья Зажги Снега, Марья - заиграй овражки, Марья - пустые щи. Чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и течёт тёплая вода, то лето будет тёплое и сухое. В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.

По прогнозам синоптиков, 15 апреля в Донецке и ДНР будет облачно с прояснениями, дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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