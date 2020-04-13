Из-за COVID-19 в ЛНР отменили ежегодный театральный фестиваль

13 Апр 2020 2020-04-13T23:24:40+03:00

Фестиваль назвали в честь известного советского актера Павла Луспекаева, карьера которого начиналась в луганском театре. Фото: lug-info.com

В фестивале планировали принять участие театральные коллективы из ЛНР, ДНР, России и Южной Осетии

Изменить размер текста: A A

В Луганске отменен ежегодный театральный фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа Удача». В фестивале планировали поучаствовать 11 театральных коллективов из ЛНР, ДНР, России и Южной Осетии. Причиной отмены стала угроза распространения коронавируса. Такое решение приняли в министерстве культуры, порта и молодежи ЛНР.

— В целях предупреждения распространения в Республике новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с указом главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности", распоряжением Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР проведение в 2020 году открытого международного театрального фестиваля имени Павла Луспекаева "Госпожа удача" отменено, — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что фестиваль «Госпожа Удача» снова стали проводить в Луганске в апреле 2017 года. До этого его отменяли из-за сильных обстрелов, которые по сей день совершают силовики Украины.

Читайте также:

«Никто не просит автограф!» Донецкий драмтеатр поддержал публику шуточным флешмобом

Зрители и актеры ждут возобновления спектаклей, аншлагов и оваций (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU