2020-04-13T23:24:40+03:00
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Из-за COVID-19 в ЛНР отменили ежегодный театральный фестиваль

В фестивале планировали принять участие театральные коллективы из ЛНР, ДНР, России и Южной Осетии
Екатерина Сорока
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Фестиваль назвали в честь известного советского актера Павла Луспекаева, карьера которого начиналась в луганском театре. Фото: lug-info.comФестиваль назвали в честь известного советского актера Павла Луспекаева, карьера которого начиналась в луганском театре. Фото: lug-info.com
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В Луганске отменен ежегодный театральный фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа Удача». В фестивале планировали поучаствовать 11 театральных коллективов из ЛНР, ДНР, России и Южной Осетии. Причиной отмены стала угроза распространения коронавируса. Такое решение приняли в министерстве культуры, порта и молодежи ЛНР.

— В целях предупреждения распространения в Республике новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с указом главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности", распоряжением Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР проведение в 2020 году открытого международного театрального фестиваля имени Павла Луспекаева "Госпожа удача" отменено, — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что фестиваль «Госпожа Удача» снова стали проводить в Луганске в апреле 2017 года. До этого его отменяли из-за сильных обстрелов, которые по сей день совершают силовики Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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