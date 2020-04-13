Уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске ниже эпидпорога
В Луганске уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями стали ниже эпидемического порога почти на восемь процентов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного санврача столицы Луганской Народной Республики Спартак Гаврик.
- Неустойчивая погода дает нам достаточно значимый сезонный уровень заболеваемости – 1563 человека заболели за неделю вирусными инфекциями. Но это на 24 процента меньше прошлой недели, а также на 7,6 процентов ниже эпидемического порога, - сказал он.
Гаврик отметил, что СЭС продолжает проводить плановую профилактическую работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
- Все проводимые мероприятия, включающие в себя и санобработку, и неукоснительное соблюдение масочного режима в общественных местах, конечно, очень значимы, - сообщил Спартак Гаврик.
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ИСТОЧНИК KP.RU