2020-04-13T22:14:25+03:00
Общество

В Луганске спасатели достали из западни двух щенков, одного из них выманили на еду

Двое бездомных щенков упали в люк пожарного гидранта
Екатерина Сорока
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Операция по спасению длилась около двух часов. Фото: МЧС ЛНРОперация по спасению длилась около двух часов. Фото: МЧС ЛНР
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Вечером 12 апреля на горячую линию МЧС ЛНР поступил звонок от жильцов дома в Первом Микрорайоне Луганска. Они рассказали, что неподалеку в западню попали два маленьких щенков. Бедняги провалились в люк пожарного гидранта. Операция по их спасению длилась на протяжении двух часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— По прибытию на место происшествия спасатель Илья Бирюков и старший спасатель Максим Толмачев принялись доставать собак при помощи захвата для животных, — говорится в сообщении.

Одного из щенков получилось быстро достать из ямы. Второй же оказался более пугливым. От страха он забился в углублении на дне люка и не подходил ближе. Спасателям пришлось заманивать щенка едой. Только так им удалось достать его.

История чудесного спасения закончилась как-никак лучше. Щенки нашли дом. Спасенных хвостиков приютили неравнодушные жильцы дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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