В честь 75-годовщины Победы жители Свердловска из подручных материалов смастерили памятник в виде пушки

13 Апр 2020 2020-04-13T20:00:39+03:00

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В центре Свердловска, что в ЛНР, жители города установили памятный знак в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в мэрии.

- В поселке памятного места, где жители могли бы отмечать даты, посвященные военным событиям на нашей земле, не было. И вот, по инициативе поселкового отделения Совета ветеранов в лице его активиста Николая Лапчука, идея создания памятника стала реальной, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пушка была смастерена из металлолома и подручных материалов.

- Мастера использовали для оформления памятного знака простреленную каску времен Великой Отечественной, а в качестве вазы для цветов использовали современную гильзу от снаряда гаубицы Д-30, - рассказал заместитель председателя первичной ячейки Совета ветеранов Павловки Лапчук.

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ИСТОЧНИК KP.RU