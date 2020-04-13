Сколько в ДНР наказали жителей за нарушение режима самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T19:17:31+03:00

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В центре общественных связей МВД Республики сообщили, что за прошедшую неделю сотрудники полиции проверили 2675 жителей, которые находятся на самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Выявили 38 нарушителей. Их привлекут к административной ответственности.

Также сотрудники МВД проверили 2099 магазинов. Задокументировали 7 нарушений санитарно-гигиенических норм.

В ведомстве отметили, что с начала проведения проверок полицейские составили 63 протокола по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и 26 административных материалов в отношении представителей сферы торговли и общественного питания.

Жителей Республики вновь призвали не пренебрегать использованием защитных средств и антисептических препаратов, а также соблюдать в общественных местах дистанцию до других граждан не менее одного метра. Впрочем, последняя рекомендация часто нарушается, особенно пожилыми людьми, которые не выполняют требование сидеть дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU