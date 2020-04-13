Данные разведки ДНР: У позиций ВСУ под Донецком обнаружено захоронение человеческих останков

13 Апр 2020 2020-04-13T17:15:02+03:00

Там же находился и схрон с боеприпасами

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В районе Красногоровки украинские саперы обнаружили захоронение человеческих останков. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики, ссылаясь на данные разведки.

- Во время проведения инженерных работ по оборудованию новых позиций боевиками 54-й отдельной механизированной бригады произошла детонация неизвестного взрывного устройства, в результате которой двое боевиков погибли. Прибывшей на место происшествия саперной группой обнаружен схрон с боеприпасами и захоронение человеческих останков, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

В УНМ ДНР отметили, что предположительно были обнаружены тела военнослужащих 92-й бригады украинских вооруженных формирований. По предварительной информации, они погибли в ходе небоевых происшествий.

- Их, командир, военный преступник Владимир Кокорев, оформил как военнослужащих, самовольно оставивших часть, - рассказали в Народной милиции Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU