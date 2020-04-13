2020-04-13T21:30:11+03:00
Политика

В воскресенье на пожарах погибли четыре жителя ДНР, пятерых удалось спасти

Пожары возникли в Горловке, Торезе и Макеевке
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В минувшее воскресенье спасатели ДНР ликвидировали 72 пожара, из них 34 – загорание сухой растительностиВ минувшее воскресенье спасатели ДНР ликвидировали 72 пожара, из них 34 – загорание сухой растительностиФото: Юрий СОБОЛЕВ
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12 апреля четыре человека погибли, еще пятеро были спасены на пожарах в Горловке, Торезе и Макеевке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В Никитовском районе Горловки по улице Комарова погибли мужчина и женщина 1977 и 1938 годов рождения, – сказано в сообщении. – Пожар возник в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Она полностью выгорела. Причина возгорания устанавливается.

А в Торезе загорелось нежилое шлакоблочное строение 4х4 м в неработающей артели в районе полигона ТБО. Там тоже погибли два человека: мужчина и женщина 1960 и 1964 годов рождения.

В этот же день в Центрально-Городском районе Макеевки возник пожар в девятиэтажке на улице Московская. Огонь охватил сразу пять квартир. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. На тушение выехали 7 спецмашин и 29 спасателей.

Пожарные спасли 5 человек из двух квартир на 9-м этаже: троих мужчин 1967, 1993 и 1961 годов рождения, а также двух женщин 1968 и 1961 годов рождения. Их вывели на свежий воздух в резервных средствах защиты органов дыхания.

Что стало причиной этого пожара, также выясняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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