На Монаховском карьере в ДНР поселились две пары лебедей

13 Апр 2020 2020-04-13T18:05:26+03:00

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На Монаховском карьере, находящемся в 50 км от города и расположенном между Нижней Крынкой и Ханженково поселились две пары белоснежных лебедей. Они с удовольствием позировали для фотографа Александра Медведева.

- Смотришь на этих красавцев и понимаешь, жизнь продолжается. Не преграда ей ни война, ни обстрелы, ни вирус, - говорит местная жительница Наталья. – Я сейчас нахожу успокоение только в природе – все в ней разумно и мудро. Нам, людям, поучиться бы.

Промышленная разработка Монаховского месторождения песчаника началась с 1920-х годах, в 1940-х годах здесь работал щебеночный завод, а в 1950-х было создано карьероуправление. В 1990-х предприятие было объявлено банкротом, а карьеры после остановки откачки воды были затоплены. Зато для птиц и любителей дайвинга тут - красота. Вода здесь славится своей чистотой, да и от цивилизации карьер находится относительно далеко.

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ИСТОЧНИК KP.RU