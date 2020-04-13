2020-04-13T15:15:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава ЛНР: Прогнозируем рост заболеваемости Covid-19 в Республике к концу апреля – в начале мая

За все время в Республике выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Министр здравоохранения спрогнозировала рост числа зараженных коронавирусом. Фото: ЛИЦМинистр здравоохранения спрогнозировала рост числа зараженных коронавирусом. Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике может прийтись на конец апреля – начало мая. Такой прогноз сделала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Я хочу призвать к бдительности жителей ЛНР, так как мы прогнозируем рост заболеваемости Covid-19 в Республике к концу апреля – в начале мая, поэтому соблюдайте режим самоизоляции и личной гигиены, - сказала она.

Глава Минздрава отметила, что на сегодняшний день учреждения здравоохранения ЛНР полностью подготовлены и справляются с потоком заразившихся граждан и тех, у кого подозревают коронавирус.

За все время в Луганской Народной Республике выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Глава Минздрава Республики отметила, что в основном инфицированные люди это те, кто приехал из-за границы и члены их семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 13 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Монаховском карьере в ДНР поселились две пары лебедей
Данные разведки ДНР: У позиций ВСУ под Донецком обнаружено захоронение человеческих останков
Зеленский опять не в состоянии провести процессуальную очистку пленных
Глава Минздрава ЛНР: Прогнозируем рост заболеваемости Covid-19 в Республике к концу апреля – в начале мая
В ЛНР выявили новые случаи заражения коронавирусом
Под Дебальцево нашли разлитую ртуть
В ДНР ограничили въезд и выезд из поселка Новый Свет
ВСУ выпустили по ДНР 21 боеприпас: повреждены жилые дома
Погода в Донецке на день: 13 апреля воздух прогреется максимум до 16 градусов тепла
Погода в Луганске на день: 13 апреля синоптики прогнозируют теплый весенний день
Как правильно выйти из режима самоизоляции в ДНР
Погибла молодая девушка: В ЛНР пьяный водитель не справился с управлением
ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд на комбрига ВСУ
В Макеевке пожарные ликвидировали огонь в многоэтажке
В Минздраве ДНР призвали всех соблюдать меры по недопущению распространения коронавируса
Благотворительный фонд «Время добрых» продолжает сбор на лечение 7-летней Сони Аксеновой из Моспино
В ЛНР объявлен высокий класс пожарной опасности
Зеленский наградил украинских военных за «выдающиеся достижения» в борьбе с жителями Донбасса
Как позвонить на горячую линию Минздрава ДНР
Данные разведки: ВСУ разместили 26 единиц вооружения на линии соприкосновения в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин: Республика будет с лекарствами
Вербное Воскресенье в Донецке 2020: Прихожане пришли в храм в защитных масках
Минкульт ДНР подготовил виртуальный тур по музею Георгия Берегового ко Дню космонавтики
В ООН обеспокоились обострением ситуации в Донбассе
«Родители были в ванной»: В Авдеевке с четвертого этажа упал двухлетний мальчик
Ансамбль песни и танца «Донбасс» принял участие в «Скучающем флешмобе»
Накануне Вербного воскресенья Украина выпустила по ДНР 77 боеприпасов
Украина обстреляла поселки ЛНР из запрещенного вооружения
В представительстве ДНР в СЦКК отреагировали на заявления Зеленского о разведении сил в Донбассе