Глава Минздрава ЛНР: Прогнозируем рост заболеваемости Covid-19 в Республике к концу апреля – в начале мая

13 Апр 2020 2020-04-13T15:15:01+03:00

За все время в Республике выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике может прийтись на конец апреля – начало мая. Такой прогноз сделала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Я хочу призвать к бдительности жителей ЛНР, так как мы прогнозируем рост заболеваемости Covid-19 в Республике к концу апреля – в начале мая, поэтому соблюдайте режим самоизоляции и личной гигиены, - сказала она.

Глава Минздрава отметила, что на сегодняшний день учреждения здравоохранения ЛНР полностью подготовлены и справляются с потоком заразившихся граждан и тех, у кого подозревают коронавирус.

За все время в Луганской Народной Республике выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Глава Минздрава Республики отметила, что в основном инфицированные люди это те, кто приехал из-за границы и члены их семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU