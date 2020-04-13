В ЛНР выявили новые случаи заражения коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T14:27:35+03:00

За все время в Республике зафиксировано 14 случаев заражения Covid-19

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В Луганской Народной Республике зафиксировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- За выходные у нас добавилось достаточно много заболевших, - сообщила она.

Глава Минздрава Республики отметила, что в основном инфицированные люди это те, кто приехал из-за границы и члены их семей.

- На сегодняшний момент зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сказала Наталия Пащенко.

Напомним, что в ЛНР действует режим повышенной готовности. Учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Спортивные и культурные мероприятия временно запрещены. Также ограничена работа заведений общественного питания и торговых центров.

Тем временем, в Донецкой Народной Республики за выходные не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время в ДНР зафиксировано 18 заболевших Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU