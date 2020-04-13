В ДНР ограничили въезд и выезд из поселка Новый Свет

13 Апр 2020 2020-04-13T12:53:44+03:00

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Въезд в Новый Свет и выезд из поселка временно частично ограничен. Об этом сообщили в межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

В штабе отметили, что мера принята для предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников предприятия Старобешевская ТЭС.

- В условиях распространения на территории Донецкой Народной Республики Covid-19, было принято решение о временном ограничении въезда и выезда из поселка городского типа Новый Свет, на территории которого расположена Старобешевская теплоэлектростанция, - говорят в оперативном штабе. - Эта вынужденная временная мера для защиты здоровья работников ТЭС, а также сохранности стратегически важного объекта Республики.

Напомним, что за прошедшие сутки в ДНР не выявлено ни одного случая заражения Covid-19. За все время в Республики зафиксировано 18 случаем инфицирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU