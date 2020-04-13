Под Дебальцево нашли разлитую ртуть

13 Апр 2020 2020-04-13T13:34:28+03:00

Спасатели вывезли ее для дальнейшей утилизации

Изменить размер текста: A A

В поле под Дебальцево возле села Коммуна сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Республики обнаружили около трех килограммов разлитой ртути. Спасатели вывезли ее для дальнейшей утилизации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Спасатели Енакиево провели работы по демеркуризации разлитой ртути – общий вес около трех килограммов – и транспортировали ее для специального хранения с целью дальнейшей утилизации, – говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.

Работы по демеркуризации были проведены 12 апреля. Для этого были задействованы три человека и одна единица техники.

Каким образом ртуть оказалась в поле – пока неизвестно.

Читайте также

Благотворительный фонд «Время добрых» продолжает сбор на лечение 7-летней Сони Аксеновой из Моспино

У девочки острый лимфобластный лейкоз - рак крови. На лечение необходимо 490 тысяч рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU