2020-04-13T13:34:28+03:00
Политика

Под Дебальцево нашли разлитую ртуть

Спасатели вывезли ее для дальнейшей утилизации
Никита МАКАРЕНКОВ
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Спасатели провели работы по демеркуризации разлитой ртути (архивное фото)Спасатели провели работы по демеркуризации разлитой ртути (архивное фото)Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В поле под Дебальцево возле села Коммуна сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Республики обнаружили около трех килограммов разлитой ртути. Спасатели вывезли ее для дальнейшей утилизации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Спасатели Енакиево провели работы по демеркуризации разлитой ртути – общий вес около трех килограммов – и транспортировали ее для специального хранения с целью дальнейшей утилизации, – говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.

Работы по демеркуризации были проведены 12 апреля. Для этого были задействованы три человека и одна единица техники.

Каким образом ртуть оказалась в поле – пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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