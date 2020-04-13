2020-04-13T11:21:25+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 21 боеприпас: повреждены жилые дома

Под обстрел попали все направления Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинская армия продолжает стрелятьУкраинская армия продолжает стрелятьФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 21 боеприпас. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ведомстве отметили, что киевские силовики для обстрела Республики применяли 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

- Обстрелам на донецком направлении подверглись район «Волво-центра», поселки шахты «Трудовская», Старомихайловка и село Спартак, на горловском – поселок Доломитное, на мариупольском — окрестности села Петровское, - рассказали в СЦКК.

В представительстве Республики в СЦКК рассказали, что в ходе обстрела со стороны ВСУ, в Старомихайловке было повреждено два дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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