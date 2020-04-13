Погода в Донецке на день: 13 апреля воздух прогреется максимум до 16 градусов тепла

13 Апр 2020 2020-04-13T11:10:02+03:00

На улице будет немного прохладно. Фото: Александр Валентинович

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Погода в Донецке 13 апреля будет достаточно ясной, на протяжении дня температура воздуха будет колеблется от +14°С до +16°С. Однако особого ощущения потепления на улице ощущаться не будет.

Скорость ветра 2,8 – 4,4 метров в секунду. Влажность до 47 процентов.

По прогнозу синоптиков небо будет безоблачным на протяжении всего дня. Осадков не ожидается.

Народный прогноз погоды. В этот день отмечается день святого Ионы, святителя Иннокентия и преподобного Ипатия. Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут - к холоду; вдруг примолкли - к грозе.

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ИСТОЧНИК KP.RU