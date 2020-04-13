Погода в Луганске на день: 13 апреля синоптики прогнозируют теплый весенний день

13 Апр 2020 2020-04-13T10:08:49+03:00

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Погода в Луганске и других городах Луганской Народной Республике 13 апреля обещает быть без осадков. Синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла днем. Однако придется защититься верхней одеждой от временами порывистого ветра.

- 13 апреля в Луганской Народной Республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-15 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии.

В этот день в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - плюс 12-14 градусов.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске - до 11-13 градусов тепла.

Завтра по предварительному прогнозу будет еще теплее, однако порывы ветра могут усилиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU