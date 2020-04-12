В Макеевке пожарные ликвидировали огонь в многоэтажке

12 Апр 2020 2020-04-12T22:17:15+03:00

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12 апреля около часа дня в Макеевке начался сильный пожар в многоэтажном доме по улице Московская. Судя по всему, очаг возгорания находился на седьмом этаже. После пламя начало охватывать все больше территории. В итоге совсем скоро огнем были охвачены квартиры на восьмом этаже. На месте действовал отряд пожарных. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

— Горит девятиэтажка в Макеевке. Пожар на улице «Московская». Горит, по всей видимости, на седьмом этаже. Женщина на девятом этаже высунулась в окно и кричит. Пожарные уже на месте, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как пожарные по лестнице поднимались к очагу возгорания. Также еще одна группа разместилась на балконе соседней квартиры. На экстренный вызов приехало несколько машин.

Официального заявления пока не поступало. Очевидцы событий сообщили, что жертв нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU