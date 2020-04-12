2020-04-12T20:31:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве ДНР призвали всех соблюдать меры по недопущению распространения коронавируса

В Республике действует режим повышенной готовности
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дончане, когда им надо выйти на улицу, надевают маски. И это правильное решение.Дончане, когда им надо выйти на улицу, надевают маски. И это правильное решение.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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За все время коронавирус в ДНР выявили у восемнадцати человек. На сегодня в Республике состояние всех заразившихся удовлетворительное. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, не зафиксировано.

- Если жители будут соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию, а врачи своевременно изолировать тех, кто заболел или у кого есть какие-то признаки заболевания, то так мы не допустим коронавирус в наши семьи, - рассказала «Комсомольской правде» специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения ДНР Елена Чебалина.

Минздрав настоятельно рекомендует всем жителям воздержаться от посещения общественных мест, а также ограничить контакты с окружающими и соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации. Кроме того, в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции всем лицам старше 65 лет и тем, кто прибыл в Республику.

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В Испании четвертая неделя карантина. О том, как проводят карантин местные жители, рассказала дончанка, которая 18 лет живет в Барселоне (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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