2020-04-12T23:09:30+03:00
Происшествия

Погибла молодая девушка: В ЛНР пьяный водитель не справился с управлением

Еще четверых пассажиров госпитализировали в больницу с травмами
Екатерина Сорока
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Автомобиль сгорел полностью. Фото: МВД ЛНРАвтомобиль сгорел полностью. Фото: МВД ЛНР
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Ночью 11 апреля в Червонопартизанске произошла страшная авария. Пьяный водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Неподалеку от дороги находилась хозпостройка. Столкновение со зданием привело к тому, что автомобиль опрокинулся и началось возгорание.

В этот момент кроме водителя внутри находилось еще пять человек. Четверо из них вовремя выбрались из машины. А вот самой молодой девушке спастись не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ЛНР.

— В результате ДТП один из пассажиров, гражданка 2003 года рождения сгорела в автомобиле. В Свердловскую центральную городскую больницу в состоянии алкогольного опьянения с травмами различной степени тяжести госпитализированы граждане 1990, 1994, 1995 и 2002 годов рождения. Проводится проверка, — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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