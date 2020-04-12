2020-04-12T17:36:17+03:00
Общество

Глава ДНР Денис Пушилин: Республика будет с лекарствами

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, лекарства из аптек не исчезнут
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин: Республика будет с лекарствамиПушилин: Республика будет с лекарствамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В ДНР осуществляют контроль за поставкой лекарств в аптеки. Несмотря на ситуацию с коронавирусом лекарственные препараты в Республику идут из России круглосуточно.

- Учитывая определенные тенденции, связанные с нехваткой в целом медицинских препаратов, определенные сбои есть, но они не критичные. Сейчас предпринимаются шаги, чтобы все необходимые препараты, а также медицинские изделия находились в аптеках в достаточном количестве, - сообщил во время видеоконференции оперативного штаба «Здоровое движение» общественного движения «Донецкая Республика» Глава ДНР Денис Пушилин.

Сейчас в Республике наращивают производство средств индивидуальной защиты и сырья для их производства. В этом задействованы восемь предприятий. Дезинфицирующие препараты производят два предприятия, которым под силу обеспечить всю Республику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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