2020-04-12T19:20:01+03:00
Политика

Зеленский наградил украинских военных за «выдающиеся достижения» в борьбе с жителями Донбасса

В числе награжденных находятся боевики, по чьей вине мирный житель получил контузию, погиб военнослужащий НМ ДНР, еще один был тяжело ранен
Екатерина Сорока
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Вместо того чтобы добиться выполнения Минских соглашений, Зеленский поощряет силовиков за преступления. Фото: АПУВместо того чтобы добиться выполнения Минских соглашений, Зеленский поощряет силовиков за преступления. Фото: АПУ
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Зеленский поощрил боевиков ВСУ за военные преступления и нарушение Минских соглашений. На днях награды от президента получили люди, по чьей вине мирный житель получил контузию, погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР, еще один был тяжело ранен. Об этом заявили сегодня в Управлении Народной милиции Республики.

— Буквально накануне украинский главнокомандующий наградил минометные расчеты и расчеты противотанковых ракетных комплексов из состава соединений в зоне ООС за «выдающиеся достижения» в борьбе с жителями Донбасса. Следует отметить, что в числе награжденных боевиков находился расчет ПТРК «Стугна-П», открывший 16 марта огонь по мирным гражданам в селе Саханка, — рассказали в Народной милиции.

Напомним, что 16 марта боевики Украины обстреляли автомобиль с людьми, которые оказывали помощь в обеспечении водой мирных жителей села Саханка. Помощь в этом направлении осуществлялась планово в соответствии с графиком.

— Приходится констатировать, что лидеры западных стран и влиятельных международных организаций зачастую стараются не замечать преступных действий Киева. Как следствие, чувство безнаказанности развязывает руки украинским боевикам, — добавили в заявлении.

11 апреля в Горловке прошла церемония прощания с 25-летней Мирославой Воронцовой. Девушка погибла от ранений, полученных в результате циничного обстрела со стороны украинских военных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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