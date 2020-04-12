Данные разведки: ВСУ разместили 26 единиц вооружения на линии соприкосновения в Донбассе
Украинская армия разместила вооружение в подконтрольных Киеву жилых кварталах на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
Разведка ЛНР зафиксировала вооружение в нескольких населенных пунктах.
- В зоне ответственности 30-й бригады в жилых районах населенного пункта Золотое нашей разведкой зафиксировано размещение двух боевых бронированных машин, одного бронетранспортера МТ-ЛБ и одного 120-миллиметрового миномета 2Б11 «Сани», - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.
Он рассказал, что в Новозвановке также отмечено размещение боевой машины пехоты, в Крымском три боевые машины пехоты и 82-миллиметровый миномет 2Б14 «Поднос».
- Также на окраине данного населенного пункта, на территории животноводческой фермы, отмечено размещение (зенитной пулеметной установки, полковой землеройной машины, бульдозера на артиллерийском тягаче и трех ББМ, - добавил Осадчий.
Также около Боброво обнаружены боевые позиции десяти БМП и бронетранспортера МТ-ЛБ.
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ИСТОЧНИК KP.RU