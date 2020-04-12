Минкульт ДНР подготовил виртуальный тур по музею Георгия Берегового ко Дню космонавтики

12 Апр 2020 2020-04-12T16:00:46+03:00

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Ко Дню космонавтики министерство культуры ДНР подготовило виртуальный тур по енакиевскому Музею Георгия Берегового. В его коллекции находятся экспонаты, подаренные самим космонавтом и членами его семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня, 12 апреля, отмечается памятная дата, посвященная первому полету человека в космос – Всемирный день авиации и космонавтики. Начало космической эры – важный этап в истории человечества. В честь праздника был подготовлен виртуальный тур по Музею космонавта Георгия Берегового, — говорится в сообщении.

Виртуальный тур по залам музея доступен на сайте «Культура Донбасса», на который можно перейти по ссылке.

Добавим, что Музей космонавтики был основан еще в 1977 году. В нем есть отдельный зал, посвященный советскому летчику-космонавту, генералу-лейтенанту авиации Георгию Тимофеевичу Береговому. Он и его семья сделали большой вклад в создание музея. Благодаря им там хранятся габаритный макет спускаемого аппарата и бытового отсека космического корабля «Союз», скафандры для выхода в открытый космос, космические инструменты, приборы для работы на станции «Салют», набор продуктов питания и многое другое. Сегодня все это можно увидеть, не выходя из дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU