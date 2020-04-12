Вербное Воскресенье в Донецке 2020: Прихожане пришли в храм в защитных масках
Утром 12 апреля прошла праздничная Божественная литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка. Богослужение совершил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Трансляция богослужения шла онлайн в связи с угрозой распространения коронавируса. Это было сделано для того, чтобы люди смогли ее посмотреть, не выходя из дома. Однако некоторые прихожане в этот день все же пришли в собор.
Больше сотни человек пришли утром к столичному Спасо-Преображенскому кафедральному собору, чтобы освятить вербы. Все они не забывали о мерах предосторожности, а поэтому находились в защитных масках и соблюдали социальную дистанцию.
- Поздравляю всех православных жителей Донбасса со светлым праздником – Вербным Воскресеньем. Желаю крепкого здоровья, добра, душевного спокойствия и гармонии, — говорится в поздравлении Главы Республики с Вербным Воскресеньем.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом призвали жителей Республики на Вербное Воскресенье воздержаться от посещения церкви.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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