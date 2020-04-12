Вербное Воскресенье в Донецке 2020: Прихожане пришли в храм в защитных масках

12 Апр 2020 2020-04-12T17:05:52+03:00

Больше сотни человек пришли утром к столичному Спасо-Преображенскому кафедральному собору

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Утром 12 апреля прошла праздничная Божественная литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка. Богослужение совершил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Трансляция богослужения шла онлайн в связи с угрозой распространения коронавируса. Это было сделано для того, чтобы люди смогли ее посмотреть, не выходя из дома. Однако некоторые прихожане в этот день все же пришли в собор.

Больше сотни человек пришли утром к столичному Спасо-Преображенскому кафедральному собору, чтобы освятить вербы. Все они не забывали о мерах предосторожности, а поэтому находились в защитных масках и соблюдали социальную дистанцию.

- Поздравляю всех православных жителей Донбасса со светлым праздником – Вербным Воскресеньем. Желаю крепкого здоровья, добра, душевного спокойствия и гармонии, — говорится в поздравлении Главы Республики с Вербным Воскресеньем.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом призвали жителей Республики на Вербное Воскресенье воздержаться от посещения церкви.

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ИСТОЧНИК KP.RU