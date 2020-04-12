Накануне Вербного воскресенья Украина выпустила по ДНР 77 боеприпасов

12 Апр 2020 2020-04-12T12:43:00+03:00

Для обстрела применялись пушки БМП и БТР. Фото: представительство ЛНР в СЦКК

Зафиксированы повреждения двух домов в Сигнальном

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки украинские военные пять раз нарушили перемирие в направлении Донецкой Народной Республики. Для сравнения в предыдущий отчетный период было зафиксировано 34 нарушения. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Веселое, Старомихайловка, Сигнальное, — говорится в сообщении. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 77 единиц.

Жертв среди мирных граждан за отчетный период не зафиксировано. Но кроме этого представители Республики в СЦКК установили, что в Сигнальном появились новые повреждения двух домов.

Украинская сторона не перестает обстреливать мирные поселки Республик Донбасса почти шесть лет.

Читайте также

В Горловке прошла церемония прощания с трагически погибшей от украинского обстрела Мирославой Воронцовой

25-летняя девушка погибла 9 апреля от ранений, полученных в результате украинского обстрела – мины были цинично скинуты с беспилотника [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU