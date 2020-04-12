2020-04-12T11:02:01+03:00
Политика

В Донецке Красный Крест раздал продукты и средства гигиены жителям прифронтовых районов

Также гуманитарную помощь получили жители 20 городов и поселков ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Помощь Красного Креста получили сотни жителей прифронтовых районов. Фото: МКККПомощь Красного Креста получили сотни жителей прифронтовых районов. Фото: МККК
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Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) в ДНР раздали продукты и предметы гигиены социально незащищенным людям в 20 городах и поселках Республики.

- Полученная помощь позволит жителям Петровского района Донецка, Докучаевска, Углегорска, Новоазовска, Александровки и около 20 других населенных пунктов вдоль линии соприкосновения пережить ближайшие недели, дождавшись, когда эпидемия пойдет на спад, - рассказали в донецком офисе МККК.

В Красном Кресте отметили, что большинство жителей, которые получают помощь - это пожилые люди и инвалиды, которым особенно важно оставаться дома во время вспышки опасной инфекции.

Напомним, что в начале апреля на территорию ДНР привезли медикаменты и средства гигиены от Международного Комитета Красного Креста.

- В этом конвое мы привезли около 10 тонн медикаментов для жителей Донбасса и около 10 тысяч гигиенических наборов. Это первый гуманитарный конвой, который мы смогли завести после закрытия границ, - сообщил глава офиса МККК в Донецке Сирил Жорена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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