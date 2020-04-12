2020-04-12T14:31:42+03:00
Политика

«Родители были в ванной»: В Авдеевке с четвертого этажа упал двухлетний мальчик

Ребенок выпал из окна, открытого для проветривания комнаты
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Маленькие дети не осознают опасности, которая подстерегает их за окном. Фото: brinkercapital.comМаленькие дети не осознают опасности, которая подстерегает их за окном. Фото: brinkercapital.com
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В подконтрольной Украине Авдеевке двухлетний мальчик выпал с четвертого этажа. Малыша, получившего тяжелые травмы, санавиацией перевезли в больницу в Лимане (до переименования – Красный Лиман).

- Родители находились в ванной комнате, а ребенок в этот момент залез на подоконник и выпал из окна, открытого для проветривания помещения, – рассказали в пресс-службе местной полиции.

Теперь в полиции проводят досудебное расследование, по результатам которого будет дана окончательная правовая оценка трагедии, которая случилась 9 апреля. Предварительно дело квалифицировано по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Родителям грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В нынешнем году это не первый подобный случай на подконтрольной Украине территории Донбасса. В конце марта в Славянске погиб полуторагодовалый мальчик, выпав из окна пятого этажа, а на днях в Краматорске пятилетний малыш оперся на москитную сетку окна и выпал со второго этажа. Он получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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