Ансамбль песни и танца «Донбасс» принял участие в «Скучающем флешмобе»

12 Апр 2020 2020-04-12T13:22:18+03:00

Сколько грусти в глазах артистов. Фото: ансамбль песни и танца "Донбасс"

Зрители и артисты ждут встречи после вынужденной разлуки, связанной с коронавирусом

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Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» принял эстафету от МДТ имени М.М. БРОВУНА и присоединился ко всероссийскому «Скучающему флешмобу», который в настоящее время набирает обороты в соцсетях.

Артисты разместили в интернете свои трогательные фото в ожидании окончания запрета концертов и гастролей из-за угрозы коронавирусной инфекции. «Никто не путает кларнет с фаготом», «Никто не выкрикивает в зале: «Эх, яблочко!» и многие другие.

Скучающий флешмоб. Фото: ансамбль песни и танца "Донбасс"

- Дорогие наши зрители, мы очень грустим без вас и с нетерпением ждём того момента, когда мы снова встретимся, - заверили артисты ансамбля "Донбасс" и передали эстафету Донецкому Театру юного зрителя в Макеевке.

Дончане точно знают, что юмор способен победить любые невзгоды и карантины. А потому будем надеяться на скорую встречу с любимыми артистами.

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ИСТОЧНИК KP.RU