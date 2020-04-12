В представительстве ДНР в СЦКК отреагировали на заявления Зеленского о разведении сил в Донбассе

12 Апр 2020 2020-04-12T11:04:57+03:00

Представителями ДНР на переговорах в Минске были поданы пять предложений по разведению войск Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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11 апреля в Донбасс приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он побывал вблизи участка «Петровское – Богдановка». Там же он сообщил, что проводится некая работа для согласования новых точек разведения сил в Донбассе.

Однако на деле Киев продолжает затягивать разведение сил под невнятными предлогами. Руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня генерал-майор Руслан Якубов отметил, что общее число боеприпасов, выпущенных украинской стороной в направлении Петровского за прошлый месяц достигает почти 200 единиц.

- К сожалению, приведенные данные не позволяют разделить радость с господином Зеленским, как и говорить о полном соблюдении режима прекращения огня в данном районе. Что касается процесса согласования новых участков для разведения сил и средств, о котором рапортовал господин Зеленский, то здесь стоит помнить, что именно он на саммите лидеров Нормандской четверки без внятной аргументации отказался от разведения вдоль всей линии соприкосновения сторон, — отметил Якубов. - Кроме того, украинские переговорщики всячески затягивают согласование трех новых участков, несмотря на поручение лидеров Нормандской четверки завершить разведение на трех новых участков до конца марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что переговоры в Минском формате, которые прошли 6 апреля по видеосвязи, не увенчались успехом из-за отсутствия заинтересованности со стороны Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU