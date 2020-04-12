В ЛНР объявлен высокий класс пожарной опасности

12 Апр 2020 2020-04-12T19:46:59+03:00

В последнее время в Республике происходит все больше пожаров. Фото: rodovid.me

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С 12 апреля в Луганской Народной Республике объявлен предпоследний четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

Со среды сильные пожары возникают по всей территории Республики. 9 апреля всего за сутки пожарные ликвидировали 63 пожара. В поселке Селезневка огонь стремительно начал распространяться по хвойному лесу. А на следующий день самые крупные точки возгорания были установлены в пригороде Луганска. При этом большая их часть была связана с возгоранием сухой травы. Причиной стала халатность людей.

— Порой люди, не задумываясь, бросают окурки, спички на обочине вдоль дорог, автотрасс, в лесу и поле, вследствие чего выгорают целые сельхозугодья и лесные массивы. При загорании гибнет микрофлора почвы, снижается её плодородие, — добавили в МЧС ЛНР.

При высоком классе пожарной опасности, спасатели МЧС рекомендуют прекратить разводить костры в природных зонах. Также в ведомстве призывают граждан не оставлять после себя бутылки и осколки стекла, поскольку они могут сработать как зажигательные линзы.

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ИСТОЧНИК KP.RU