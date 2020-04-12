Погода на день в Луганске: 12 апреля прогнозируют сильный порывистый ветер
МЧС ЛНР предупреждает, что 12 апреля в Луганске и Республике будет сильный порывистый ветер. Скорость воздушных потоков будет достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха в этот день поднимется до 11 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— С 21.00 11 апреля до 21.00 12 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 6-11 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – минус 2 градуса, днем – 8-10 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от нуля до 2 градусов ниже нуля ночью и плюс 7-9 градусов днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 9-11 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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