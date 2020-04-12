2020-04-12T10:04:27+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: 12 апреля воздух прогреется максимум до 10 градусов тепла

Ночью, возможно, пойдет дождь, поэтому днем будет прохладно
Екатерина Сорока
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За последние 130 лет 12 апреля в Донецке самая высокая температура была 28 градусов, а низкая – минус 4 градуса. Фото: Руслан КрасовскийЗа последние 130 лет 12 апреля в Донецке самая высокая температура была 28 градусов, а низкая – минус 4 градуса. Фото: Руслан Красовский
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Погода 12 апреля в Донецке будет ясной и солнечной. Однако не стоит обманываться виду из окна. На самом деле на улице будет прохладно. Днем воздух прогреется до всего до 10 градусов тепла. Также будет небольшой ветер. Скорость воздушных потоков достигнет 14 метров в секунду.

Небольшое похолодание связано с тем, что накануне ночью температура снова упадет до минусовой отметки и даже возможен дождь. Однако уже утром на небе не останется ни следа от ночных дождевых облаков.

Народный прогноз погоды. 12 апреля почитается память преподобного Иоанна Лествичника. В этот день можно попробовать предсказать погоду на оставшиеся полтора месяца весны. Для этого нужно смотреть на диких уток. Если они прилетели упитанные, то весна будет холодная и долгая. Погоду на весну также предсказывают по вальдшнепам. Если они неожиданно прекратили тягу, то скоро будет резкое похолодание и даже снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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