2020-04-11T20:26:12+03:00
Общество

В Донецке в пожаре погиб ветеран Великой Отечественной войны

Дмитрий Горячев только недавно отметил свой 96 день рождения
Екатерина Сорока
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Фотография была сделана в день рождения Дмитрия Кузьмича. Фото: dnrsovet.suФотография была сделана в день рождения Дмитрия Кузьмича. Фото: dnrsovet.su
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На днях в одном из зданий в Донецке произошел пожар, в котором погиб 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Кузьмич Горячев. Только недавно 30 марта Дмитрий Кузьмич отметил свой 96 день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика».

— Незадолго до трагедии мы договорились с Дмитрием Кузьмичом о личной встрече, чтобы в рамках Года Великой Победы разместить на страницах газеты «Донецкая Республика» интервью с ним. Однако огненная стихия забрала его – верного защитника Отечества, — написал руководитель Центрального исполкома движения Алексей Муратов.

Дмитрий Горячев родился в 1924 году. Все детство и юность он провел в селе Озерки Орловской области. В 17 лет его мобилизовали на оборонительные работы в Запорожье. В 1943 году был призван в Красную армию. Он воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Дважды был ранен в боях. Но после лечения снова возвращался на фронт. Был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны.

Когда война закончилась, Дмитрий Кузьмич переехал жить в Сталино. Здесь он работал мастером в ПТУ, секретарем райкома комсомола и учителем физкультуры в школе. Больше 30 лет своей жизни отдал работе на Донецком энергозаводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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