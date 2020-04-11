В Донецке в пожаре погиб ветеран Великой Отечественной войны

11 Апр 2020 2020-04-11T20:26:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в одном из зданий в Донецке произошел пожар, в котором погиб 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Кузьмич Горячев. Только недавно 30 марта Дмитрий Кузьмич отметил свой 96 день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика».

— Незадолго до трагедии мы договорились с Дмитрием Кузьмичом о личной встрече, чтобы в рамках Года Великой Победы разместить на страницах газеты «Донецкая Республика» интервью с ним. Однако огненная стихия забрала его – верного защитника Отечества, — написал руководитель Центрального исполкома движения Алексей Муратов.

Дмитрий Горячев родился в 1924 году. Все детство и юность он провел в селе Озерки Орловской области. В 17 лет его мобилизовали на оборонительные работы в Запорожье. В 1943 году был призван в Красную армию. Он воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Дважды был ранен в боях. Но после лечения снова возвращался на фронт. Был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны.

Когда война закончилась, Дмитрий Кузьмич переехал жить в Сталино. Здесь он работал мастером в ПТУ, секретарем райкома комсомола и учителем физкультуры в школе. Больше 30 лет своей жизни отдал работе на Донецком энергозаводе.

Читайте также:

В Горловке проходит церемония прощание с трагически погибшей от украинского обстрела Мирославой Воронцовой

25-летняя девушка погибла 9 апреля от ранений, полученных в результате украинского обстрела – мины были цинично скинуты с беспилотника [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU