2020-04-11T19:07:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР волонтеры бесплатно раздают медицинские маски в местах массового скопления людей

Это спланированная акция, которая будет проходить во всех городах и районах Республики
Екатерина Сорока
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В зоне риска заражения коронавирусной инфекцией находятся люди старше 65 лет. Фото: Луганский Информационный ЦентрВ зоне риска заражения коронавирусной инфекцией находятся люди старше 65 лет. Фото: Луганский Информационный Центр
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В ЛНР активисты общественных движений организовали благотворительную акцию по раздаче медицинских масок в местах массового скопления людей. Акция стартовала 11 апреля. В первую очередь общественники раздали маски пожилым посетителям паспортных столов Ленинского и Жовтневого районов. Об этом сообщил организатор акции, активист «Патриотической ассоциации Донбасса» Левон Акопджанян.

— Сегодня это паспортные столы, где люди, которых предала украинская власть, проходят процедуру вступления в гражданство Российской Федерации, — рассказал организатор.

Также Акопджанян добавил, что эта акция не одноразовая. Волонтеры планируют раздавать маски во всех городах и районах Республики.

Призываю всех неравнодушных жителей, молодежь и меценатов присоединяться к акции, которая пройдет во всех городах и районах Республики, — добавил Левон Акопджанян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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