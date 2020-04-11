В ЛНР волонтеры бесплатно раздают медицинские маски в местах массового скопления людей
В ЛНР активисты общественных движений организовали благотворительную акцию по раздаче медицинских масок в местах массового скопления людей. Акция стартовала 11 апреля. В первую очередь общественники раздали маски пожилым посетителям паспортных столов Ленинского и Жовтневого районов. Об этом сообщил организатор акции, активист «Патриотической ассоциации Донбасса» Левон Акопджанян.
— Сегодня это паспортные столы, где люди, которых предала украинская власть, проходят процедуру вступления в гражданство Российской Федерации, — рассказал организатор.
Также Акопджанян добавил, что эта акция не одноразовая. Волонтеры планируют раздавать маски во всех городах и районах Республики.
— Призываю всех неравнодушных жителей, молодежь и меценатов присоединяться к акции, которая пройдет во всех городах и районах Республики, — добавил Левон Акопджанян.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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