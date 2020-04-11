2020-04-11T18:10:19+03:00
Общество

В Донецке появилась служба доставки еды из кафе и ресторанов

В связи угрозой распространения коронавируса кафе и рестораны Донецка перешли на новый формат работы
Екатерина Сорока
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Какие заведения сотрудничают с городской службой доставки, в администрации Донецка не уточнили. Фото: dan-news.infoКакие заведения сотрудничают с городской службой доставки, в администрации Донецка не уточнили. Фото: dan-news.info
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В Донецке появилась служба доставки еды. Заказать еду на дом можно уже в 60 кафе и ресторанах города. Еще 115 заведений перешли организовали обслуживание клиентов с заказами на вынос. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Донецка.

— Во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики от 02.04.2020 № 70 «О внесении изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 № 57 «О введении режима повышенной готовности», 60-ю предприятиями общественного питания города Донецка организована служба доставки заказов, 115-ю предприятиями осуществляется обслуживание на вынос, — говорится в сообщении.

Добавим, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Республике были введены некоторые ограничения. Кроме запрета проводить массовые мероприятия, согласно Указу Главы кафе и рестораны не могут обслуживать клиентов в обычном формате, а ночные клубы должны закрываться после шести часов вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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