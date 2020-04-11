После проверки ВСУ исчезли три мирных жителя Донбасса

11 Апр 2020 2020-04-11T16:52:37+03:00

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После проведенных украинскими силовиками проверок на подконтрольной Киеву территории Донбасса исчезли три мирных жителя. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий, отметив, что ситуация со вспышкой коронавирусной инфекции для ВСУ стала очередной возможностью заниматься противоправной деятельностью

- Нам стало известно, что под видом проверки выполнения требований карантина военнослужащими 25-й бригады совместно с сотрудниками военной службы правопорядка проводятся адресные проверки гражданских лиц, сказал Осадчий. - От жителей, напуганных визитами так называемых стражей правопорядка, поступает тревожная информация об обвинении их в содействии ЛНР", - сообщил Осадчий.

Проверки проходят в Макарово и Теплом. Украинские солдаты проверяют у всех документы и всех подозрительных увозят в неизвестном направлении.

- На сегодняшний день уже трое мирных жителей уехали с силовиками в неизвестном направлении. Ни один из них домой не вернулся, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU