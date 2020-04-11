2020-04-11T16:37:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли в ДНР идти в храм на Вербное воскресенье во время распространения коронавируса

В оперативном штаба по борьбе с коронавирусом призвали жителей в это воскресенье воздержаться от посещения церкви
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Веточки вербы – неотменный атрибут Вербного воскресеньяВеточки вербы – неотменный атрибут Вербного воскресеньяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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12 апреля - ровно за неделю до Пасхи - православные празднуют Вербное или Вход Господень в Иерусалим. Однако в связи с эпидемической ситуацией межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса призывает жителей в это воскресенье воздержаться от посещения храмов и общественных мест.

- Необходимо ограничить контакты и соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации Минздрава, - подчеркнули в штабе.

Воздержавшись от посещения церкви, можно покропить дом святой водой и прочитать молитву. Например, такую: «Создатель и Устроитель человеческого рода, дарующий духовную благодать и подающий вечное спасение! Ты Сам, Господи, пошли Твоего Святого Духа с небесным благословением на эту вещь, чтобы для желающих ее употреблять она, вооруженная силой небесной защиты послужила для телесного и духовного спасения, защиты и помощи во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь». Кропить вещь святой водой трижды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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