Можно ли в ДНР идти в храм на Вербное воскресенье во время распространения коронавируса
12 апреля - ровно за неделю до Пасхи - православные празднуют Вербное или Вход Господень в Иерусалим. Однако в связи с эпидемической ситуацией межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса призывает жителей в это воскресенье воздержаться от посещения храмов и общественных мест.
- Необходимо ограничить контакты и соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации Минздрава, - подчеркнули в штабе.
Воздержавшись от посещения церкви, можно покропить дом святой водой и прочитать молитву. Например, такую: «Создатель и Устроитель человеческого рода, дарующий духовную благодать и подающий вечное спасение! Ты Сам, Господи, пошли Твоего Святого Духа с небесным благословением на эту вещь, чтобы для желающих ее употреблять она, вооруженная силой небесной защиты послужила для телесного и духовного спасения, защиты и помощи во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь». Кропить вещь святой водой трижды.
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ИСТОЧНИК KP.RU