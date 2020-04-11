В ЛНР сбили украинский беспилотник, проводивший разведку с воздуха

11 Апр 2020 2020-04-11T14:13:23+03:00

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Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сбили беспилотник киевских силовиков, проводивший разведку в районе села Сокольники.

- Благодаря их слаженным действиям, а также профессиональному применению единой системы управления средствами РЭБ и ПВО "Альбатрос К" и автоматизированного комплекса РЭБ "Тритон М1" 10 апреля в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит очередной беспилотный летательный аппарат боевиков 93-й бригады типа "Фантом", - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что командование оборонного ведомства Республики заверяет ВСУ в бесполезности использования БПЛА с целью ведения воздушной разведки, "так как подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы находятся в постоянной боевой готовности".

Накануне в Горловке от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника, погибла молодая горловчанка. Сегодня прошла церемония прощания с ней.

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ИСТОЧНИК KP.RU