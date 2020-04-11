2020-04-11T13:29:19+03:00
Политика

В ДНР почтили память узников концлагерей

Глава ДНР возложил цветы к монументу Вечного огня
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Денис Пушилин возложил цветы к мемориалу. Фото: ДАНДенис Пушилин возложил цветы к мемориалу. Фото: ДАН
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Сегодня в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы к Вечному огню монумента «Жертвам фашизма» в Ленинском районе Донецка. Во время оккупации Донбасса концлагеря были в Горловке, Иловайске, Краматорске, Макеевке, Мариуполе, Славянске, Торезе.

- За два года оккупации Донбасса фашисты убили, зверски замучили, угнали для рабского труда в Германию сотни тысяч наших земляков, — сказал Денис Пушилин. - Цветущие города и села Донецкого края фактически были превращены в гетто, трудовые, пересыльные лагеря для мирного населения и военнопленных. Мы не имеем права забывать годы военного лихолетья и сделаем все, чтобы не допустить повторения черных страниц жизни Донбасса.

При этом новые фашисты продолжают обстреливать многострадальную землю Донбасса. Только за прошлые сутки - один человек ранен и несколько новых разрушений. Также сегодня в Горловке прощаются с 25-летней Мирославой Воронцовой, погибшей от украинского снаряда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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